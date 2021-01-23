أحمد حسن يهاجم بيراميدز بسبب الصفقات

انتهت مباراة بيراميدز وسموحة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وعلق أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، على أسباب تراجع مستوى نادي بيراميدز نتائجه في الفترة الجارية.





وأكد أحمد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بيراميدز عقد صفقات كثيرة في الفترة الماضية ولكن من يلعب هم 90% من اللاعبين الذي تم التعاقد معهم سابقًا خلال عهدي وعهد الكابتن حسام البدري".





وتابع: "من المسئول عن صفقات نادي بيراميدز، هل هو مدير فني ولا مين، ولكن المسئول عن اختيارات تلك الصفقات مش فاهم اختياراته ولا هو عاوز أيه".





ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء القادم.



