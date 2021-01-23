أحمد حسن يهاجم بيراميدز بسبب الصفقات

السبت 23/يناير/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
انتهت مباراة بيراميدز وسموحة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلق أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، على أسباب تراجع مستوى نادي بيراميدز نتائجه في الفترة الجارية.

وأكد أحمد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بيراميدز عقد صفقات كثيرة في الفترة الماضية ولكن من يلعب هم 90% من اللاعبين الذي تم التعاقد معهم سابقًا خلال عهدي وعهد الكابتن حسام البدري".

وتابع: "من المسئول عن صفقات نادي بيراميدز، هل هو مدير فني ولا مين، ولكن المسئول عن اختيارات تلك الصفقات مش فاهم اختياراته ولا هو عاوز أيه".

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء القادم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقات بيراميدز بيراميدز بطولة الدوري المصري الممتاز الدوري احمد حسن

أخبار تهمك

الأهلي يُجهز مفاجأة سعيدة لوليد سليمان.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 3 ساعات

شديد البرودة.. الأرصاد تُحذر من طقس السبت

منذ ساعتين و 23 دقيقة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يهاجم ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يطلب المشاركة فى المباريات

منذ حوالي 6 ساعات

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ حوالي 6 ساعات

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. مدرب الأهلي والزمالك السابق مرشح لقيادة بيراميدز

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تعلن موعد تطعيم الفرق الطبية بـ لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| وفاة 52 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

08:01 م

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

04:50 م

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»