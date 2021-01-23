أحمد إبراهيم وسامر أبو طالب ينعيان المنتج ميدو منيب

السبت 23/يناير/2021 - 04:17 ص
بوابة الفجر
أمانى سلام
توفي منذ قليل المنتج الشاب ميدو منيب، بسبب إصابتة بنزيف بالمخ، والذي كان أعلن عنه منذ ساعات.

وحرص أصدقائه الشعراء والملحنين الذي تعاون معها خلال مشواره الفني على تقديم النعي له، معبربن عن حزنهم لوفاتة.

وشر الموزع أحمد إبراهيم، منشورًأ عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" نعى فيه الراحل: "لا اله الا الله توفى صديقنا المنتج #ميدو_منيب انسان جميل وطيب ومجتهد، الله يرحمه الفاتحة".

كما نعي المطرب والملحن سامر أبو طالب، بكلمات مؤثرة قائلا:"لا اله الا الله توفى صديقنا المنتج #ميدو_منيب انسان جميل وطيب ومجتهد، الله يرحمه الفاتحة.".

يشار إلى إلى أن ميدو منيب، أحد المنتجين الشاب وكان آخر مانشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "نريف فى المخ تانى".

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وفاة ميدو منيب كلمات مؤثره فنان الفجر الفني

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