نجوم الفن ينعون المنتج الشاب ميدو منيب

السبت 23/يناير/2021 - 03:22 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

توفي منذ قليل المنتج ميدو منيب، نتيجة إصابتة بنزيف بالمخ والذي كان أعلن عنه منذ أيام وطالب الدعاء من كل محبيه.

ونعى الفنانون المنتج ميدو منيب، عن طريق نشر منشور له عبر صفحاتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

فكتبت الفنانة رنا سماحة :"اقسم بالله حزنت وقلبي وجعني انا لله وانا اليه راچعون ادعوله بالرحمه..ربنا يرحمك ويسامحك ويغفرلك يا رب".

وكتب الشاعر أحمد حسن راؤول :" لا اله الا الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في وفاة المنتج ميدو منيب.. ربنا يرحمه ويتجاوز عن سيئاته .. خبر مفجع " .

فيما نعى الفنان هيثم سعيد وفاته قائلًا: "لله الأمر من قبل ومن بعد توفى إلى رحمة الله الصديق المنتج ميدو منيب اللهم ثبته عند السؤال و يمن كتابه و يسر حسابه.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان أعلن ابن عم ميدو منيب، عن الوفاة من خلال الفيس بوك إنا لله وإنا اليه راجعون ميدو منيب ابن عمي في ذمة الله" .ولم يتم الكشف عن موعد ومكان صلاة الجنازة، أو إقيامة العزاء.




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