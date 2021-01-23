وفاة المنتج الفني ميدو منيب بعد إصابته بنزيف في المخ

Advertisements

توفي منذ قليل المنتج الفني الشاب ميدو منيب، نتيجة إصابتة بنزيف بالمخ والذي كان قد أعلن عنه منذ أيام وطالب الدعاء.



وأعلن ابن عم ميدو منيب، عن الوفاة من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: "إنا لله وإنا اليه راجعون ميدو منيب ابن عمي في ذمة الله"



يشار إلى إلى أن ميدو منيب، أحد المنتجين الشاب وكان آخر مانشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "نريف فى المخ تانى".