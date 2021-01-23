أشهر ممثلي بوليوود وسامة

السبت 23/يناير/2021 - 02:53 ص
بوابة الفجر

يتميز عدد من نجوم السينما الهندية بقدر عال من الوسامة التي فتحت لهم أبواب الشهرة والمجد وباتوا بسببها يمثلون فتى أحلام المراهقين ويأتي على رأس القائمة النجوم سلمان خان  ريثيك روشان و شاروخ خان


سلمان خان
أحد أهم ممثلي بوليوود ومشهور بوسامته وجاذبيته وبنيته الجسدية القوية.

واشتهر بأفلام " Hum Dil de chuke sanam، Ek Tha Tiger، Bajrangi Bhai Jaan، Sultan ".

هو ابن المؤلف والكاتب سليم خان وشقيق كل من ارباز خان وسهيل خان بالإضافة إلى زوجة أبيه الراقصة الهندية البوليودية "هيلين  التى ظهرت فى العديد من الأفلام الهندية مع أميتاب باتشان، ولكن هذا ليس السبب فى شعبية سلمان خان لدى الجمهور بل السبب الرئيسى وسامته.

 ريثيك روشان
أحد أشهر ممثلي بوليوود وسامة وعرفه الجمهور من خلاله أفلام " Mai prem ki dewani hoon، Dhoom 2، Jodha Akbar، Krish "، ومن أهم عوامل نجاحه وسامته وإتقانه للأداور.

شاروخ خان
معروف بلقب ملك بوليوود بالإضافة إلى تمثيله الجيد الذى يضيف له الكثير فى رصيده السينمائى واستمراره حتى الآن منذ 30 عاما. 

عرفه الجمهور من خلال " Dilwale Dulhaniya Le Jayenge ،Kuch Kuch Hota Hai، Veer Zara، Kal Ho Na Ho " التى مازال الجميع يشاهدها حتى الآن.

 

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