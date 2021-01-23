ريهام عبد الغفور: أفضل تسميتي بـ"سارة" لهذا السبب









حلت الفنانة ريهام عبد الغفور، وزوجها الذي يظهر لأول مرة، ضيفين اليوم الجمعة مع أبلة فاهيتا في برنامج " لايف من الدوبلكس" ، الذي يُذاع على قناة ON .





وقالت ريهام آثناء ضيافتها في البرنامج إنها كانت تكره اسمي وعي صغيرة، كما كانت تخبر الناس بأن إسمها سارة.





وأشارت إلى أنها اختارت هذا الاسم بسبب وجود فتاة في مدرستها تُسمى سارة، وكان الأولاد يحبونها بشدة، مشيرة إلى أنها لا تزال تكره إسمها وتحب أن ينادي الناس عليها (ريكوا)".





وأعربت الفنانة ريهام عن سعادتها الكبيرة بظهور زوجها معها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نشرت مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها من خلال كواليس تصوير تلك الحلقة، وعلقت عليها قائلة: "لأول مرة جوزي يوافق إنه يجي معايا حاجة بتتصور، لا وكمان يبقى قدام الكاميرا، استنونا يوم الجمعة مع أبله فاهيتا الساعة 11 على On tv".



