نجلاء بدر تشارك جمهورها ومتابعيها صور جديدة من كواليس "لؤلؤ"

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تحرص الفنانة نجلاء بدر على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت نجلاء بدر عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور لها من كواليس مسلسل لؤلؤ، وحازت صورها على إعجاب الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن نجلاء بدر يعرض لها حاليا مسلسل "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.





على جانب آخر شاركت الفنانة نجلاء بدر خلال ماراثون دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "الفتوة" أيضاً التي لعبت فيه دور جميلة، والتي تقع فى حب ياسر جلال بطل العمل طوال الأحداث إلا أنها ومع عدم حبه لها تتزوج من عزمي اسم الشخصية الذى لعبها أحمد صلاح حسني فى النهاية وتقع فى حبه بسبب ما يكنه لها من حب كبير، وهو الدور التي تمكنت من خلال من نيل ردود فعل إيجابية.