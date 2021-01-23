مدرب سموحة: رغبتى الأولي ضم صلاح محسن

السبت 23/يناير/2021 - 12:36 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
انتهت مباراة سموحة ضد بيراميدز ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وكشف أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على حقيقة رغبة نادي سموحة في التعاقد مع أحمد ياسر ريان وصلاح محسن لاعبي النادي الأهلي.

وأكد أحمد سامي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أحمد ياسر ريان مهاجم جيد ولكن صلاح محسن كان رغبتي الأولى".

وأوضح: "صلاح محسن أشتغل معايا السنة الماضية لذلك حافظ طريقة لعبي، وأحمد ياسر كان اختبار ثاني والأهلي تمسك بصلاح محسن وأحمد ياسر انتقل إلى سيراميكا بسبب العرض المالي كان أكبر من سموحة".

وعن التعاقد مع مصطفى محمد، شدد: "مصطفى فتحي لاعب كبير ومهم وسيكون إضافة قوية للغاية".

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