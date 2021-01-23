نادر حمدي وزوجته يرقصان على أغنية "نشيد العاشقين" لأحمد جمال (فيديو)

وحاز الفيديو على الكثير من إعجابات الجمهور الذين بادروا بتدوين التعليقات الإيجابية.



حققت أغنية "من غير مجاملة " لجمال نجاحاً كبيراً، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان وغناء أحمد جمال، وتوزيع وميكس محمد شفيق، ماستر أمير محروس، وإنتاج شركة مزيكا.





يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد جمال، أغنية "جيل بطل" وهي من انتاج شركة الروابط الرياضية وتوزيع ديجيتال ساوند وهى من كلمات حسن كمال ومن ألحان محمد عزيز وتوزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج تامر الضبع.



تدعم أغنية "جيل بطل"، أبطال الألمبياد المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا.





وصرح الفنان أحمد جمال، انه سعيد بالغناء لأبطال مصر المشاركين في أوليمبياد طوكيو 2021 بأغنية " جيل بطل " التي تخاطب أيضا الجيل الحالي بشكل عام.





نشيد العاشقين 💞

نشر الفنان أحمد جمال، فيديو جديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .وظهر في الفيديو في فرح الفنان نادر وزوجته سارة، فيما علق جمال على الفيديو قائلاً: "نشيد العاشقين ..نادر حمدي وسارة حسني".