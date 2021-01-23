عمرو دياب بصحبة أبنائه كنزي وعبد الله على خشبة المسرح بدبي

السبت 23/يناير/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو وصور توثق حفل النجم عمرو دياب بدبي فيما ظهر الهضبة بصحبة أولاده كنزى وعبد الله على خشبة المسرح

ونشرت كنزى، عبر ستورى حسابها بموقع إنستجرام فيديو والذى انتشر على نطاق واسع.

ويعد الحفل الأول بعد طرح الهضبة ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ" والذى حقق نجاحا كبيرا، وقدم عمرو دياب عدة مفاجآت فى حفل دبى، حيث غنى أغلب أغانى الألبوم الجديد، بالإضافة إلى أغانيه القديمة.

وكان الشاعر الغنائى تامر حسين نشر على صفحته على فيس بوك صورة تجمعه بكل من الهضبة عمرو دياب والملحن عزيز الشافعى من دبى خلال الحفل الذي يحييه الهضبة ضمن مهرجان التسوق الذى بدأت فاعلياته منذ بداية الشهر الجارى، وعلق قائلا: "من قلب الحدث مع حبيبى الفنان عمرو دياب شكرا على حسن الاستقبال أبو الذوق كله والاحترام".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مزيكا كنزي عمرو دياب الهضبة

أخبار تهمك

المخرجة منال الصيفي تنفي إصابة أشرف مصيلحي بورم في المخ

منذ 33 دقيقة

نجم الأهلي يطلب المشاركة فى المباريات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| وفاة 52 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ ساعة و 19 دقيقة

الهلال يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ ساعتين

غضب في البيت الأبيض من تصريحات مجاهد

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يُجهز مفاجأة سعيدة لوليد سليمان.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تعلن موعد تطعيم الفرق الطبية بـ لقاح كورونا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. مدرب الأهلي والزمالك السابق مرشح لقيادة بيراميدز

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

بدء توافد جمهور "الهضبة" على حفله بالساحل الشمالي (صور)

عمرو دياب يظهر في فيديو نادر يحيي حفل زفاف بأحد الأحياء الشعبية

الهضبة عمرو دياب يشعل أولى حفلاته في ليلة رأس السنة (فيديو)

شاهد.. الفيديو سبب الشكوك في حمل دينا الشربيني!

فيديو رقص ابنة عمرو دياب يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي!

تأكيدًا على انفراد "الفجر الفني".. عمرو دياب يعلن موعد طرح ألبومه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

الصحة تعلن موعد تطعيم الفرق الطبية بـ لقاح كورونا

11:06 م

عاجل| وفاة 52 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:41 ص

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»