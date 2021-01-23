مدرب سموحة يكشف سبب تراجع مستوي رمضان صبحي

السبت 23/يناير/2021 - 12:22 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
انتهت مباراة بيراميدز وسموحة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن الفريق السكندري كان يسيطر على المباراة بسبب الشكل الجماعي للفريق على عكس الفوارق الفردية في صفوف نادي بيراميدز بسبب إمكانيات لاعبيه.

وأكد أحمد سامي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لاعبو سموحة ضيعوا فرص كثيرة جدًا والتوفيق غاب عن اللاعبين منذ بداية الموسم".

وأضاف: "لا أمتلك أي عنصر من عناصر الخبرة في الشق الهجومي باستثناء حسام حسن، ويجب أن يمتلك الفريق السكندري عناصر الخبرة من أجل تحقيق الفوز بشكل مستمر".

وتابع: "اللي بيلعب في الأهلي بيبقى عنده مسئولية كبيرة تجاه الجمهور ولكن بعد رحيل لاعبي الأهلي إلى بيراميدز هم لاعبين كبيرة وقدموا مستويات كبيرة ولكن الأمر يختلف بسبب ضغط الجماهير" في إشارة منه لأحمد فتحي ورمضان صبحي.

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