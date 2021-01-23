تعرف على موعد انتهاء تصوير مشاهد أحمد عز في "هجمة مرتدة"

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سينتهي الفنان أحمد عز، من تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "هجمة مرتدة"، الذي سيعرض في رمضان 2021 الأسبوع المقبل مع المخرج أحمد علاء .



وقام أبطال العمل بتكثيف فترة التصوير لينتهوا من المسلسل، وسيتم تصوير المشاهد المتبقية في محافظة الفيوم، ثم سيقوموا بعمل مرحلة المونتاج والمكساج حتى يصبح المسلسل جاهزاً.



وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال أحمد عز: إنه سيتم تغيير اسم المسلسل، موضحًا أنه عمل وطني بالأساس ومأخوذ من ملفات المخابرات"



وأضاف قائلًا: "أنا بحب دائماً القصص الحقيقة وكلما كانت الأحداث حقيقة يُسَهِل هذا علينا كثيرًا".



وتابع: "ما جذبني للمسلسل هو أن أحداثه حقيقية.. فأنا أحب الأعمال الوطنية لأنها عندما تحقق نجاحًا تساهم في بناء جيل جديدة يحب وطنه، وهذا ما وجدته في فيلم (الممر)، حيث ظهرت فيه هذه الحالة لأن العمل تم بطريقة صحيحة ومدروسة، وهذا دور الفن ودورنا إننا نعمله" .



يشارك في بطولة "هجمة مرتدة"، إلى جانب أحمد عز وهند صبرى، صلاح عبد اللله وكلاً من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة والكثير من النجوم‪.