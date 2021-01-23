ابن شقيق عبد الحليم حافظ يحسم الجدل بشأن زواج العندليب من سعاد حسني





كشف ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، عن علاقة عمه بالفنانة الراحلة سعاد حسني.وتحدث ابن شقيق الفنان عبد الحليم حافظ من خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، لأول مرة عن حقيقة زواج الفنان عبد الحليم حافظ من سعاد حسني حيث قال إن عمه لم يتزوج من سعاد حسني، ولكنه كان مجرد حب وأن الحب لا علاقة له بالزواج وذلك بناء على مذاكرت قالها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.يذكر أن ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ تحدث عن عدم تحليل جثة الفنان الراحل.وقال من خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية قائلا أنه رأى بالفعل جثة الفنان عبد الحليم حافظ غير محللة وذلك عقب وفاته بـ44 سنة.وقال كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مشرحة زينهم السابق أن الجثة لم يتم تحليلها بسبب ظروف المقابر التي دفن بها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ حيث أنه ظهر بها مياه جوفية والتي تصيب الجثة بظاهرة تسمى التصبن الرمي والذي يحتفظ بالجثة من التحلل.وأضاف أن الجثة في الحالة الطبيعية يتم تحليلها بسبب البكتريا داخل جسم الإنسان.