باحث: وفاة سعادة حسني صاحبها حمى شائعات واصطياد للتهم (فيديو)
السبت 23/يناير/2021 - 07:48 ص
داليا الحسين
قال الدكتور هاني نسيرة الكاتب والباحث السياسي، إن الفنانة الراحلة سعاد حسني جزء من ذاكرة مختلف الأجيال رغم معاناتها من مشاكلها الصحية والنفسية التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة من حياتها، موضحا أن واقعة وفاتها غامضة ولكن هناك اصطياد للتهم من البعض وتشكيك في الروايات الرسمية.
وأضاف "نسيرة"، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن واقعة وفاة سعادة حسني شهدت حمى شائعات واتهامات ورغبة في انتقام سياسيين، لافتا إلى أن البعض ربط مقتل سعاد حسني بشروعها في كتابة مذكراتها.
وتابع: "التفكير التأمري يدور دوما حول حوادث وفاة المشاهير وكيفية تشويه الخصوم"، موضحا أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تطبق مبدأ الانصاف، ومنطق الانصاف غائبا عن المجتمعات و"السوشيال ميديا" تروج لهذه السياسية.
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