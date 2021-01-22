آرسنال يقترب من نجم ريال مدريد

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، آخر مستجدات صفقة انتقال النرويجي مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد، إلى آرسنال، في إطار الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن النادي اللندني سيعلن رسميًا، استعارة أوديجارد من ريال مدريد، خلال الساعات القليلة المقبلة، لكن الإعارة لن تتضمن بندًا يتيح الشراء بشكل نهائي.

ويذكر أن أوديجارد ثاني الراحلين عن النادي الملكي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعد الصربي لوكا يوفيتش، الذي أُعير إلى آينتراخت فرانكفورت.

وألمح الموقع إلى أن العلاقة الجيدة، التي تجمع آرسنال بريال مدريد، كانت سببًا في حسم المفاوضات سريعًا.

وحصل آرسنال على خدمات داني سيبايوس، معارا من الميرينجي أيضا، في صيف 2019، لموسم واحد، قبل تمديد لإعارة لموسم آخر في صيف 2020.

وأكد "ديفينسا سينترال" بأن آرسنال سيدفع لريال مدريد مبلغًا، يتراوح بين 1.5 ومليوني يورو، بناءً على عدد المباريات والأهداف والتمريرات الحاسمة للاعب النرويجي.


الجدير بالذكر أن  أوديجارد قد طلب الرحيل عن ريال مدريد، عقب استبعاده من مباراة ديبورتيفو ألكويانو، في كأس ملك إسبانيا، وأبدى آرسنال رغبة في ضمه.

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