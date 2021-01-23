كيف تحصل على معاش تكافل وكرامة وما هي شروط التقديم؟

السبت 23/يناير/2021 - 03:09 ص
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
آيات عامر
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي معاش "تكافل وكرامة" كنوع من أنواع الأمان للذين ليس لديهم عائدًا ماديًا من وظيفة والأسر الفقيرة التي ليس لديها دخل ثابت.

ويبحث العديد من المواطنين عن الأوراق المطلوبة للحصول على المعاش، ونستعرض المستندات والأوراق المطلوبة وهي كالتالي:

_ صور بطاقة الرقم القومي سارية على العنوان الحالي، وذلك للأفراد من 18 سنة فأكثر.
_ صور قسيمة الزواج للمتزوجين أو الطلاق للمطلق والمطلقة.
_ صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة.
_ صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
_ قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 سنوات إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

هذا وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة مشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة وهي: 

* بالنسبة لمعاش تكافل:
- لابد أن يكون الأطفال في سن 18 بالنسبة للأسر، والتزامهم في التعليم بحيث تكون نسبة حضورهم 80%.
- يضم معاش تكافل أسر المجندين أو الذين يشارك في إعالتهم سواء زوجة أو أولاد قاصرين، أو أخوته أو والديه.

أما شروط معاش كرامة:
- أن يكون بلغ عمر المسن 65 عاما، والأطفال وخاصة من ذوي الإعاقة أن يكون بلغ الـ 18 عاما.
- يضم المعاش الشخص العاجز الذي يبلغ من العمر 18 عاما ولكنه يعجز عن العمل نظرًا لظروف صحية تعرض لها أو حادثة أدت إلى عجزه عن العمل أو ما شابه ذلك، أو مريض بمرض مزمن ولا يمتلك قطعة أرض، ولا يمتلك حيازة أرض أو سيارة أو خلاف ذلك، أو حتى تحويلات نقدية من أية جهة، ولا يحصل كذلك على معاش من أي مكان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن نيفين القباج تكافل وكرامة

أخبار تهمك

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

شديد البرودة.. الأرصاد تُحذر من طقس السبت

منذ ساعتين و 26 دقيقة

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يُجهز مفاجأة سعيدة لوليد سليمان.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تعلن موعد تطعيم الفرق الطبية بـ لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 11 ساعة

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يطلب المشاركة فى المباريات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يهاجم ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| وفاة 52 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. مدرب الأهلي والزمالك السابق مرشح لقيادة بيراميدز

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

شروط وطرق التقديم لبرنامج "تكافل وكرامة" الذي أطلقته وزارة التضامن

تعرف على إجراءات الاشتراك ببرنامج "تكافل وكرامة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي

يصل لـ ألف جنيه ..تعرف على شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة‎ والأوراق المطلوبة ‎‏ (صورة)

التسجيل في تكافل وكرامة | تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

5 خطوات للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2020 | وشروط التقديم والأوراق المطلوبة لصرف المعاش (وزارة التضامن الاجتماعي)

ننشر أسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة 2020.. الاستعلام بالرقم القومي moss.gov (وزارة التضامن الاجتماعي)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

08:01 م

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

04:50 م

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»