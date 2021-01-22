جو بايدن يوقع قرارات عاجلة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، على عدد من القرارات التنفيذية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نواجه أسوأ أزمة اقتصادية في العصر الحديث بسبب كورونا"، مضيفًا: "علينا أن نتصرف بشكل عاجل لإنقاذ الاقتصاد".

وأكد بايدن أن الأمريكيين أصبحوا غير قادرين على إطعام أطفالهم.

وكشف بايدن أن خطة إنقاذ أمريكا تهدف لتوزيع مساعدات مالية للأسر الأمريكية، موضحًا أن الخطة تهدف أيضًا إلى تأمين المسكن للأمريكيين.

وتابع: "قطاع التعليم في أمريكا خسر أكثر من 600 ألف وظيفة".

وأكد بايدن أنه سيوقع على قرار تنفيذي يدفع الحكومة لمساعدة الأمريكيين ماليا، مضيفًا: "إذا تحركنا اليوم سيعود اقتصاد أمريكا قويًا".

وأشار بايدن إلى أن خطته لمواجهة تداعيات كورونا ستهدف إلى إخراج 12 مليون مواطن أمريكي من دائرة الفقر.