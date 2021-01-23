"الري والزراعة والقوى العاملة" أمام مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري

يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، جلساته العامة الأسبوع الجاري للاستماع إلى بيانات عدد من الوزراء، ليعرض كل وزير موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





ويستمع المجلس فى جلسته العامة خلال الأسبوع إلى بيان وزير الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير القوى العاملة، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزير الخارجية والطيران المدنى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.



