خبيرة في الشأن الأمريكي تكشف عن التحدي الأكبر الذي سيواجه جو بايدن

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قالت حنان البدري، الخبيرة في الشأن الأمريكي، ومقيمة في واشنطن، إن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وقع يوم الأربعاء الماضي سلسلة من المراسيم الرئاسية في المكتب البيضاوي، لمواجهة الأزمات العدة والعميقة التي تمر بها الولايات المتحدة والعودة عن قرارات أساسية اتخذت في عهد ترامب ولا سيما عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ وإلى عضوية منظمة الصحة العالمية.

وأضافت "البدرى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، في برنامج "صوت الشعب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مواجهة فيروس كورونا ستحتل مكانًا بارزًا في جهد الإدارة الأمريكية الجديدة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تستلم عملها في ظل الذروة الثانية لجائحة كورونا، قائلة: "التحدي الأكبر والأبرز الذي سيواجه الرئيس الأمريكي بايدن وإدارته هو فيروس كورونا".

وتابعت: "أرقام إصابات فيروس كورونا في أمريكا أصحب بالمليون، موضحة أن اللقاحات الموجودة في العالم لم تستطع التصدي لفيروس كورونا سواء في الإصابات أو الوفيات"، مشيرة إلى أن قضية فيروس كورونا ستكون على رأس أولويات الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تتقدم الإدارة الأمريكية بمساعدة دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في إمريكا كورونا جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن التصدي لفيروس كورونا

أخبار تهمك

نجم الأهلي يطلب المشاركة فى المباريات

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد وفاتها معلومات لاتعرفها عن كوثر هيكل

منذ أقل من ساعتين

دجلة يستقر على تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ يوم

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 13 ساعة

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 5 ساعات

غضب في البيت الأبيض من تصريحات مجاهد

منذ 43 دقيقة

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. وزارة المالية تحدد جداول صرف مرتبات شهر يناير

منذ حوالي 3 ساعات

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع «الهداف»

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري المصري

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

ممثل شهير يغتصب زوجة والده ويسرق أموالها

منذ ساعة و 19 دقيقة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عبر فيديو.. ترامب يخاطب كبار السن ويتوعد الصين

عودة لسياسة أوباما.. 7 قرارات منتظرة من "بايدن "

أول تعليق لكيري بعد إعلان بايدن نيته تعيينه "قيصرا للمناخ"

خبير سياسي: الإدارة الأمريكية الجديدة تعتبر موسكو الأخطر الأكبر لها

بايدن: فيروس كورونا من أهم التحديات.. وسأعمل على توحيد البلاد

المستشارة السابقة لأوباما: توحيد الأمريكيين أكبر تحد سيواجه بايدن

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

09:17 م

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

08:01 م

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

04:50 م

نجم الأهلي يطلب المشاركة فى المباريات

10:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»