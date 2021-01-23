رئيس جامعة سوهاج: سجلنا 20 براءة اختراع على مستوى البحث العلمي

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تشهد هذه الفترة مشروعات إنشائية عديدة على الأرض، مشيرًا إلى استلام مساحة 720 فدانًا في المنطقة الصحراوية غرب المحافظة، لافتًا إلى أن الجامعة تعمل في المشروعات الإنشائية منذ عام 2011، منوهًا بأن التطور السريع لهذه الأعمال جاء خلال السنوات الأخيرة.





وأضافت "عزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، في برنامج "صوت الشعب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه جارِ تنفيذ 14 مشروعًا في الجامعة، جميعها الهدف منها تحسين العملية التعليمية وتطوير البنية المعلوماتية في الجامعة وتوفير قاعات للطلاب، مضيفًا أن الجامعة ستفتتح رسميًا مشروع فندق الجامعة ومبنى ومعامل لكلية الصيدلة في يونيو 2021، إضافة إلى مجموعة من المشروعات المختلفة ومن بينها مشروعات البنية التحتية.





وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى حصول الجامعة على المركز الخامس في التنمية المستدامة على مستوى إفريقيا، ذاكرًا أن هناك مخطط مثالي لاستغلال كل شيء في منطقة الجامعة مع الاهتمام بالتشجير، موضحًا أن الجامعة سجلت 20 براءة اختراع على مستوى البحث العلمي خلال عام 2020، مفيدًا بأن هذه الاختراعات جميعها متميزة وتخدم المجتمع.



