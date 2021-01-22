مساعد وزير الآثار ردًا على صور البارون: "ما ظهر هو أملاح نعمل على إزالتها"

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
قال العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية، إن حوائط قصر البارون سليمة وآمنة تماما والزيارة مستمرة به دون توقف.

جاء ذلك تعليقًا على الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي وتظهر بها آثار لنشع بأسفل حوائط أسوار المصاطب الخارجية المحيطة بمبنى قصر البارون.

وأكد سمير أن ما يظهر أسفل الأسوار عبارة عن بعض الرطوبة والأملاح نتيجة قرب هذه الأسوار من الحديقة التي كانت تروى بالغمر في فترات سابقة.

وأشار إلى أنه أثناء مشروع ترميم القصر، تم تغيير نظام الري المستخدم بالحديقة واستبداله بنظام الري بالتنقيط، كما تم ابعاد المسطحات المزروعة بمسافات آمنة للمحافظة على القيمة الفنية للعناصر الموجودة بالأسوار حتى تمام جفاف التربة ومادة البناء.

وأضاف أنه بسبب تشبع الطبقات الأرضية بالمياه ظهرت بعض الأملاح أسفل الأسوار القريبة من الحديقة ويتم معالجتها أول بأول تباعًا حتى انقطاع ظهورها بالطرق الفنية الملائمة.

وأشار مساعد الوزير إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فور ظهور الأملاح، ويعمل حاليا فريق العمل من أطقم المهندسين التابعين للوزارة وشركة المقاولون العرب على أعمال إزالة الأملاح وتهوية الحوائط.

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