لجنة الفيروسات تكشف سبب تراجع عدد حالات الإصابة بكورونا في مصر

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قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو لجنة الفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن أعداد إصابات كورونا المعلنة هى للحالات التي ترددت على المستشفيات، لافتة إلى أن معدل الإصابة بدأ يعود لنفس نسبته منذ شهر.



وأشارت "وجيدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن عدد حالات الوفاة التي تعلن اليوم هى حصيلة الإصابات من 15 يوم، معتبرة أنه ليس صحيحا أن نقدر قيمة الوفاة بشكل يومي، ولكن نقدرها على مدار الشهر، مضيفا أننا في مفترق طرق ولابد من تطبيق الاجراءات الاحترازية.



وأرجعت تراجع نسبة الإصابات بفيروس كورونا في مصر إلى الالتزام بالاجراءات الاحترازية خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن تأثير القرارات التي إتخذتها الدولة، منوهة بأن التوجه للطبيب مبكرا فور الشعور بأعراض الإصابة يساهم في عدم تدهور الحالة.

