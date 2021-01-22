موسى يفضح خطة أردوغان لتأسيس الخلافة الإسلامية العابرة للقارات

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قال الإعلامي محمد موسى، إن مؤسس شركة صادات التركية الجنرال العسكري المتقاعد المؤسس للمنظمة عدنان تانريفردي، ساهم في تنظيم مؤتمر الاتحاد الإسلامي الذي تستضيفه تركيا في إسطنبول، بهدف السعيً لحلم تأسيس الخلافة الإسلامية العثمانية العابرة للقارات.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن هناك معلومات تفيد بأن عدنان اتخذ من هذا المؤتمر خطوات لتأسيس اتحاد دولي كونفيدرالي إسلامي، وهي الخطة اللي أعدها تانريفردي لأردوغان لتأسيس الخلافة الإسلامية العابرة للقارات، على أساس دستور كونفيدرالي يضم 61 دولة عربية وإسلامية، مستغلًا المعتقدات الشعبية لشعوب العالم الإسلامي عن ظهور «المهدي المنتظر».



وتابع: "وبالفعل تم إصدار البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي العالمي الرابع مؤخرًا في 23 ديسمبر، ونص على تأسيس اتحاد كونفيدرالي إسلامي، ينقسم لـ9 اتحادات إقليمية في آسيا وأفريقيا منهم 28 دولة بآسيا، و27 دولة بأفريقيا، و4 دول بأوروبا، و2 بأمريكا الجنوبية.



وتم توجيه التعليمات بأن يتولى معهد البحوث الاستراتيجية لأنصار العدالة «أسّام»، الذي بيرأسه عدنان تانريفردي، مشروع أردوغان في توظيف شعارات الإسلام السياسي وتشكيلات «الإخوان الإرهابيين» من أجل الترويج لكونفيدرالية إسلامية يرأسها الخليفة المزعوم أردوغان، ومقرها المفترض إسطنبول.

