القليوبية تُسجل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
سجلت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

بينما سجل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة بعد أن سجل اليوم 15 حالة فيما سجل 6 مدن ومراكز صفر إصابة بالفيروس هم الخانكة، والعبور، وشرق شبرا، وشبين القناطر، وقها، وكفر شكر، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 12198 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 893 حالة إصابة، والعبور 187 حالة، والقناطر الخيرية 768 حالة، وبنها 381 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1232 حالة وغرب شبرا الخيمة 1302 حالة، وشبين القناطر 840 حالة، وطوخ 1555وقليوب 815 حالة، ومدينة قها 73 حالة، وكفر شكر 715 حالات إصابة".

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