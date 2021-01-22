بريطانيا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 1401 حالة وفاة و40,261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميًا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

ورصدت البلاد في الأسابيع الأخيرة انتشارًا متسارعًا للمرض، وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.

ومع ذلك أطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، ليتم لاحقًا المصادقة على مصل صممته شركة "موديرنا" الأمريكية.