قطاع المقاولات يتصدر قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعا خلال تعاملات هذا الاسبوع بالبورصة

حقق أداء القطاعات بالبورصة المصرية تباين خلال تعاملات الأسبوع الجاري، الذي سجل فيه مكاسب رأسمالها السوقي نحو 15 مليار جنيه.





وارتفع 12 قطاعاً على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 7.4%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.3%، يليه قطاع العقارات بنسبة 4.5%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.1%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.8%، وصعد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.9%، ثم قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.7%، 2.5%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.3%، وجاء قطاع مواد البناء في نهاية القائمة بنسبة صعود 0.4%، فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.6%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.5%، وأخيراً قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.3%.