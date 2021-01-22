خاص.. ملك أحمد زاهر تشارك والدها أول بطولة مطلقة له من خلال "فارس"

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


انضمت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر إلى أسرة فريق فيلم "فارس"، الذى يعد أول بطولة مطلقة لوالدها الفنان أحمد زاهر، والفيلم من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف حسام موسي.



وقالت ملك أحمد زاهر ل"الفجر الفني" إنها حاليا مشغولة بتصوير مسلسلها الجديد "نسل الأغراب"، وإنها انضمت لفريق عمل "فارس"، ولكن لا توجد أي تفاصيل عن الفيلم إلا إنها تجسد دور شقيقة الفنان أحمد زاهر.




يذكر أن ملك تشارك والدها الفنان أحمد زاهر حاليا في بطولة مسلسل "لؤلؤ" إلى جانب مي عمر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم،عماد زيادة، سلوى عثمان، حمدي هيكل وهدير الناصر، وهو قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي.

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