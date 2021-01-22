بعد وفاتها معلومات لاتعرفها عن كوثر هيكل

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
أمانى سلام
توفيت صباح اليوم الجمعة الكاتبة كوثر هيكل، زوجة الفنان الراحل أبو بكر عزت، وكان تم تشييع جثمانها بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور بعض الفنانين على رأسهم نقيب المهن المثلية الدكتور أشرف زكي، وايضا الفنانة إلهام شاهين.


ويرصد الفجر الفني معلومات لاتعرفها عن كوثر هيكل ارملة أبو بكر عزت.

1_تخرجت من كلية الآداب قسم الاجتماع، ثم عملت في التليفزيون المصري بدأت حياتها المهنية بإعداد إحدى قصصها «الحب الكبير» كسهرة تليفزيونية حملت اسم «لمن نحيا.

2_قدمت عدة برامج ناجحة وكانت من أشهر البرامج التي قدمتها برنامج «مواقف إنسانية».

3_اشتهرت بكتابة الأعمال الرومنسية في السينما المصرية.

4_كانت بداية معرفتها بالفنان أبو بكر عزت في كلية الآداب.

5_جمعهما اللقاء الثاني في التليفزيون المصري وعرض عليها الزواج آنذاك.

6_ تزوجت الفنان أبو بكر عزت واستمر زواجها 41 عاما إلى يوم رحيله في 2006.

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