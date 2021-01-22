تعرض والد تامر شلتوت لوعكة صحية ودخوله غرفة العناية المركزة

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي
طالب الإعلامي والفنان تامر شلتوت، بالدعاء لوالدته وذلك لتعرضها لوعكة صحية وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "شلتوت" قائلا: "أنا والدي تعبان جدا وبقاله شهر في العناية المركزة.. وحالته النهاردة صعبة جدا.. أرجو من حضراتكم الدعاء له.. الدعاء يغير القدر".

ويعرض حاليا للفنان تامر شلتوت مسلسل "الدايرة"، بطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أماني كمال وعماد رشا.

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