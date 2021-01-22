في عيد ميلاده.. تعرف على سبب ترك ماهر العطار للفن

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يحل اليوم ميلاد الفنان ماهر العطار، الذي قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال مشواره الفني، فهو كان من أشهر المطربين بجيل الستينات، حيث أنه كان يمتلك صوت مميز جعله ينافس أهم المطربين في جيلة.





ورغم نجاح ماهو العطار، إلى أنه قرر أن يترك عالم الفن، وكان كشف فب أحد القاءات التليفزيونية التي حل فيها الفنان سبب أعتزاله الفن بهذا الشكل المفاجئ، موضحا أنه قد مل من الفن كما انه دخل عالم السياسة، وعمل كعضو مجلس محلى وكان زميل زكريا عزمى، ثم أصبح مستشارا لوزير الثقافة.





وقالت زوجتة معاه في الحديث أنه غلط غلطتين فى حياته، الغلطة الأولى أنه أعتذر عن الفيلم اللى عمله محرم فؤاد حسن ونعيمة، وده يدل على أنه حلو من جواه، ويحب الخير للناس ويحب الخير لصحابه، حتى كان صديق عبد الحليم لحد ما أتوفى، كان كل يوم يرجع الصبح وأتخانق معاه، يقولى عبد الحليم قالى متنزلش إلا لما النهار يطلع، وتانى غلطة هي السياسة، كان لما حد يكلمه يقوله تعالى أستراليا أو تعالى في أمريكا، كانوا بيطلبوه في جميع أنحاء العالم، يقولهم لا أنا كدر سياسى، وقولتله يا ماهر السياسيين بيجوا ويمشوا محدش بيعرف عنهم حاجة، لكن المطرب بيفضل العمر كله أسمه موجود".