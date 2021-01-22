موسى: "التعمير والإسكان" أفضل بنك متخصص في التمويل والتطوير العقاري

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أشاد الإعلامي محمد موسى بتصدر بنك التعمير والإسكان المركز الثالث على مستوى الجهاز المصرفي في تمويل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بحجم تمويلات تقترب من 6 مليارات جنيه بحسب آخر بيانات صادرة عن صندوق التمويل العقاري.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، بنك التعمير والإسكان يعد أفضل بنك عربى متخصص فى التمويل والتطوير العقارى وقدم للمجتمع جهود وعطاء ويحسب له أنه من البنوك التي ساعدت في الارتقاء بالصناعة المصرفية.



وقال حسن غانم، رئيس بنك التعمير والإسكان، إن البنك يخطط لضخ ملياري جنيه تمويلات في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8% متناقصة.



وأضاف غانم أن بنك التعمير والإسكان يدعم كافة مبادرات البنك المركزي بهدف دعم الاقتصاد وتمكين العملاء من الافراد أو الشركات في تمويل احتياجتهم بما يتوافق مع شروط المبادرة.



وأشار رئيس بنك التعمير والإسكان، أنه يعتز باختيار تحالف الأهلي صبور وهايد بارك (Founders) من بنكي الأهلي المصري ومصر لتتولى مبيعات وتسويق مشروع "جاردينيا سيتي".

