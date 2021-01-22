موسى: "التعمير والإسكان" أفضل بنك متخصص في التمويل والتطوير العقاري

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أشاد الإعلامي محمد موسى بتصدر بنك التعمير والإسكان المركز الثالث على مستوى الجهاز المصرفي في تمويل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بحجم تمويلات تقترب من 6 مليارات جنيه بحسب آخر بيانات صادرة عن صندوق التمويل العقاري.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، بنك التعمير والإسكان يعد أفضل بنك عربى متخصص فى التمويل والتطوير العقارى وقدم للمجتمع جهود وعطاء ويحسب له أنه من البنوك التي ساعدت في الارتقاء بالصناعة المصرفية.

وقال حسن غانم، رئيس بنك التعمير والإسكان، إن البنك يخطط لضخ ملياري جنيه تمويلات في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8% متناقصة.

وأضاف غانم أن بنك التعمير والإسكان يدعم كافة مبادرات البنك المركزي بهدف دعم الاقتصاد وتمكين العملاء من الافراد أو الشركات في تمويل احتياجتهم بما يتوافق مع شروط المبادرة.

وأشار رئيس بنك التعمير والإسكان، أنه يعتز باختيار تحالف الأهلي صبور وهايد بارك (Founders) من بنكي الأهلي المصري ومصر لتتولى مبيعات وتسويق مشروع "جاردينيا سيتي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بنك التعمير والاسكان التعمير والأسكان

أخبار تهمك

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع «الهداف»

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يقرر العفو عن نجم الزمالك ويستقر على مشاركته أساسيا أمام أسوان

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ ساعة و نصف

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

باتشيكو يكشف سبب استبعاد ثنائي الزمالك أمام أسوان

منذ ساعتين

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ يوم

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري المصري

منذ 34 دقيقة

والد هالاند يكشف حقيقة رحيل نجله لمانشستر يوناتيد

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات استمرار راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ يوم

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"الأهلي المصري": نستهدف زيادة محفظة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بإجمالي 4.7 مليار جنيه

"التمويل العقاري": نتفاوض مع البنك الدولي على تمويلات بـ 500 مليون دولار لدعم الإسكان الاجتماعي

"المصرف المتحد": 240 مليون جنيه لتمويل الوحدات السكنية لمحدودي الدخل خلال 2018 (فيديو)

تعاون بين التمويل العقاري وبنك التنمية الصناعية لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعى

الاسكان: اعتماد آلية جديدة لسداد ثمن الوحدات الاستثمارية ومتوسطى الدخل

محمد موسى: بنك التعمير والإسكان يولي الصناعات الصغيرة والمتوسطة رعاية خاصة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

08:01 م

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

04:50 م

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

07:02 م

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

04:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»