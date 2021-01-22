وزير الأوقاف يصدر قرارًا بتعديل بعض مواد النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد


أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرارًا بتعديل المواد أرقام ( 7 – 30 – 47 - 52) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن القرار جاء بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري رقم 79 باجتماعها الثاني بتاريخ 25 6 2020م، وعلى موافقة البنك المركزي المصرى ورئيس الوزراء.


أنهت الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة سلمان محمد أحمد سليمان – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الأقصر، وأحمد محمد جمال الدين هزاع – إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ بناء على الأحكام القضائية الصادرة ضدهما، وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.


وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الأقصر، ومديرية أوقاف كفر الشيخ على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.


وفي سياق اخر قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالتنسيق مع نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، سفر خمس من الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف المصرية، ضمن القافلة الدعوية المشتركة بين الأئمة والواعظات المصريين وزملائهم من الأئمة والواعظات السودانيين ليجوبوا معًا عددًا من الولايات السودانية، وذلك في الفترة من 31 يناير 2021م حتى 11 فبراير 2021.

أخبار تهمك

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات استمرار راموس مع ريال مدريد

منذ ساعة و 26 دقيقة

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

والد هالاند يكشف حقيقة رحيل نجله لمانشستر يوناتيد

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ أقل من ساعة

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع «الهداف»

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يقرر العفو عن نجم الزمالك ويستقر على مشاركته أساسيا أمام أسوان

منذ حوالي 4 ساعات

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 10 ساعة

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور علي جثة شاب مقتولا في الدقهلية

منذ أقل من ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 22 ساعة

باتشيكو يكشف سبب استبعاد ثنائي الزمالك أمام أسوان

منذ ساعة و 25 دقيقة

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ يوم

حقيقية إصابة أشرف مصيلحي بورم مخ

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

حقيقية إصابة أشرف مصيلحي بورم مخ

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

08:01 م

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

04:50 م

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

07:02 م

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

04:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»