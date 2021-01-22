قيمة عقود تعهيد الخدمات الخارجية الصينية يتجاوز 100 مليار دولار لأول مرة

ذكرت وزارة التجارة الصينية أن قيمة العقود المنفذة لأعمال تعهيد الخدمات الخارجية الصينية بلغت 105.78 مليار دولار أمريكي في عام 2020، متجاوزة عتبة 100 مليار دولار أمريكي للمرة الأولى.

ويمثل هذا توسعا بنسبة 9.2 في المائة عن العام الماضي وأدى إلى زيادة قدرها 3.8 نقطة مئوية في نمو صادرات الخدمات في البلاد، وتحقيق الهدف المحدد للخطة الخمسية الثالثة عشرة (2016-2020)، وفقا للوزارة.

وفي العام الماضي، بلغت قيمة العقود المنفذة لإجمالي أعمال تعهيد الخدمات في البلاد 1.21 تريليون يوان، بزيادة 13.3 في المائة على أساس سنوي.

وقالت الوزارة إن إجمالي تعهيد الخدمات الخارجية للصين مع الولايات المتحدة بلغ 155.06 مليار يوان من حيث قيمة العقود المنجزة، بزيادة 17 بالمئة عن العام الماضي.

وفي عام 2020، احتلت الولايات المتحدة ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الصينية والاتحاد الأوروبي المراتب الثلاث الأولى بين الأسواق من حيث قيمة العقود المستوفاة، حيث مثلت 53.8 في المائة من الإجمالي.

وبلغ إجمالي تعهيد الخدمات الخارجية للصين مع الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق 136.06 مليار يوان من حيث قيمة العقود المستوفاة، بزيادة 8.9 في المائة عن العام الماضي.

يذكر أن تعهيد الخدمات هي نوع من الأعمال يستند الى توظيف طرف خارج الشركة لأداء الخدمات وصنع البضائع التي يقوم بها عادة موظفو الشركة.

وفي الصين، يتم عادة تقسيم تعهيد الخدمات إلى ثلاثة قطاعات فرعية: تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد خدمات العمليات التجارية، وتعهيد خدمات عملية المعرفة.