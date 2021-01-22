ارتفاع قوي لنشاط الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية يناير الماضي

ارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال شهر يناير الجاري، بدعم الصعود القياسي للقطاع الصناعي في أكبر اقتصاد في العالم.



وكشفت بيانات مؤسسة "إي إتش ماركيت"، أن مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة سجل 58 نقطة في القراءة الأولية لشهر يناير، مقابل 55.3 نقطة في ديسمبر الماضي.



وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى على الإطلاق عند 59.1 نقطة من 57.1 نقطة في الشهر الماضي.



كما صعد النشاط الخدمي الأمريكي إلى 57.5 نقطة في الشهر الحالي مقارنة بـ54.8 نقطة في ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى في شهرين.



وأشارت "ماركيت" إلى أن معدل ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج سجل مستوى قياسياً جديداً منذ بدء السجلات في أكتوبر 2009.