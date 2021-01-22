أسبانيا تفوز على ألمانيا 32 - 28 في مونديال اليد

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
وكالات
أحبط منتخب إسبانيا عودة نظيره الألماني في مباراة مثيرة وحسم فوزه بنتيجة 32-28 في قمة مباريات الجولة الأولى من الدور الرئيسي من بطولة العالم لرجال اليد في نسختها رقم 27 مصر 2021.

رفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف منتخب المجر المتصدر بـ 6 نقاط، أما ألمانيا ففي المركز الرابع برصيد نقطتين فقط لتتعقد الأمور من أجل التأهل لربع النهائي.
بدأ الشوط الأول حماسيا من الجانبين قبل أن يتفوق منتخب إسبانيا بفضل حارس مرماه رودريجو كوراليس وحسم الماتادور الإسباني الشوط الأول بنتيجة 16-13.
وعلى عكس نهاية الشوط الأول، ظهرت صحوة منتخب ألمانيا الذي تألق جوهانيس بيتير حارس مرماه في التصدي لأكثر من كرة ليتحول تأخر الماكينات الألمانية إلى تقدم بفارق 3 أهداف.
وفي لقاء تألق حراس المرمى، شارك جونزالو فارجاس حارس إسبانيا الذي نجح في التصدي لتسديدات ألمانيا المتتالية لتعود الغلبة لإسبانيا من جديد.
وحصد راؤول إنتيريوس لاعب منتخب إسبانيا جائزة لاعب المباراة بعد نجاحه في المساهمة لفوز فريقه الهام خلال مشواره نحو التأهل لربع النهائي بتسجيل 6 أهداف في اللقاء.
ويلعب منتخب إسبانيا مباراته المقبلة أمام أوروجواي في الجولة الثانية مساء السبت بينما يواجه منتخب ألمانيا فريق البرازيل.

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كرة اليد كاس العالم لكرة اليد 2021

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