"سياسات جديدة".. ملف إرهاب إيران أمام إدارة جو بايدن (فيديو)

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر

رغم تصريحات المقربين من الرئيس الأميركي جو بايدن، حول نيته العودة للاتفاق النووي مع إيران في إطار سياسة جديدة مختلفة عن سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب التي بنيت على تصعيد الضغوط والعقوبات.

 

أكدت جانيت يالين، المرشحة لتولي وزارة الخزانة الأميركية، أن الإدارة الجديدة ستراجع العقوبات المفروضة على إيران للتأكد من فعاليتها وستعمل على منعها من دعم التطرف في المنطقة وأن إدارة بايدن ستواصل مكافحة دعم إيران للإرهابة ، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

 

وأضافت جانيت يالين، أن الإدارة الجديدة ستعمل بكل قوة لدفع إيران للامتثال مجددا ببنود الاتفاق النووي ومواجهة تنصلها من الالتزامات خلال الفترة الماضية كما سيتم إشراك دول المنطقة في أي مفاوضات مع إيران .. هل تنجح إدارة بايدن في ردع إيران؟

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