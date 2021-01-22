جانيت يلين تقترب من تولي وزارة الخزانة الأمريكية

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:27 م
جانيت يلين
جانيت يلين
وكالات

 

باتت "جانيت يلين" قريبة من  حصد موافقة الكونجرس الأمريكي على تعيينها وزيرة للخزانة الأمريكية بعد تأيد حصلت عليه من اللجنة المالية في مجلس الشيوخ لتعينها في منصب وزيرة الخزانة.

ووافقت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" بشأن تعيين "يلين" على رأس وزارة الخزانة بأغلبية 26 صوتاً مع عدم وجود أي معارضة.

 

ولايزال أمام "يلين" تحدي الحصول على موافقة مجلس الشيوخ بشكل كامل، وسط مؤشرات بانتقال الأمر لقاعة المجلس تمهيداً للتصويت في وقت لاحق من اليوم.

 

وفي حال حصول "يلين" على موافقة الكونجرس، فإنها ستكون أول سيدة تشغل المنصب على الإطلاق، بعد أن كانت أول امرأة تترأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

 

وكانت "جانيت يلين" قد دعت في شهادة أمام مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الأسبوع لضخ حزمة تحفيزية قوية لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات وباء "كوفيد-19".

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