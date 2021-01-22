شاهد.. ماذا فعل السيسي مع والدة أحد طلاب أكاديمية الشرطة







وأعربت والدة إحدى طلاب كلية الشرطة عن تقديرها للرئيس السيسي، قائلة: "بنحبك يا عزيز مصر، وربنا يخليك لنا يا ريس"، ومن ناحيته رد الرئيس السيسي، "إحنا عايشين دعواتكم".



وأضافت والدة الطالب، "بدعيلك في كل صلاة، إنت رفعت راسنا للسماء، ربنا يحميك، ويخليك لنا"، فعقب الرئيس السيسي: "النهاردة يوم جميل"، فقالت والدة الطالب، "كان نفسي أشوفك، ولما كنت أشوف حد بيقابلك كنت أقول اكتبها ليا يا رب".



ومن ناحيته قال لها الرئيس، "اسمحيلي أبوس دماغك"، فردت السيدة، "يا حبيبي أنا اللي أبوس ايدم ودماغك، ربنا يبارك فيك".



عرضت فضائية "TeN"، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أكاديمية الشرطة فجر اليوم.