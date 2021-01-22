ليلى علوي تنعى وفاة الناقدة كوثر هيكل

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
نعت الفنانة ليلى علوي وفاة الناقدة كوثر هيكل، والتي توفت منذ ساعات قليلة وتم تشييع جنازتها بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وكتبت "علوي" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائله: "وداعا الكاتبة الرقيقة وصاحبة الأعمال الرومانسيه والواقعية كوثر هيكل خالص التعازي لاسرتها الكريمة".

وأعلن الدكتور خالد منتصر عن وفاة كوثر هيكل وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائله: "البقاء لله.. وداعًا الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل، أمي الثانية وأم حبيبتي وزوجتي سماح، إلى اللقاء يا أرق وأصدق وأنقي من عرفت".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليلى علوي اه الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

التحفظ على أدوية مغشوشة ومخدرات بقيمة 6 مليون جنيه بالقليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

نتائج مباريات الجولة الرابعة بالقسم الرابع بالدقهلية

منذ 36 دقيقة

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تعرف على نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا وخصم برشلونة الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة أسوان بالدوري

منذ ساعة و 23 دقيقة

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

منذ ساعتين و 31 دقيقة

شاهد.. ماذا فعل السيسي مع والدة أحد طلاب أكاديمية الشرطة

منذ ساعة و 13 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ يوم

فرج عامر يهاجم التحكيم في مباراة سموحة ضد بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

باتشيكو يقرر العفو عن نجم الزمالك ويستقر على مشاركته أساسيا أمام أسوان

منذ ساعتين

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع «الهداف»

منذ ساعة و 26 دقيقة

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

منذ أقل من نصف ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

هنا شيحة تنعى يوسف شريف رزق الله: "وداعًا الكاتب الكبير"

ليلى علوي تنعى مدير أبام قرطاج السينمائية نجيب عياد

بكلمات مؤثرة.. ندى بسيوني تنعي الدكتور محمد مشالي

بهذه الكلمات.. ليلى علوي تنعي المنتصر بالله

ليلي علوي تنعي الصحفي خالد عيسي عبر "تويتر"

" وداعا"..ر امي رضوان ينعى وفاة محمود ياسين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:50 م

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

04:50 م

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع «الهداف»

06:01 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

10:30 م

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

04:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»