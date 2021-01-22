ليلى علوي تنعى وفاة الناقدة كوثر هيكل

Advertisements

نعت الفنانة ليلى علوي وفاة الناقدة كوثر هيكل، والتي توفت منذ ساعات قليلة وتم تشييع جنازتها بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.



وكتبت "علوي" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائله: "وداعا الكاتبة الرقيقة وصاحبة الأعمال الرومانسيه والواقعية كوثر هيكل خالص التعازي لاسرتها الكريمة".



وأعلن الدكتور خالد منتصر عن وفاة كوثر هيكل وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائله: "البقاء لله.. وداعًا الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل، أمي الثانية وأم حبيبتي وزوجتي سماح، إلى اللقاء يا أرق وأصدق وأنقي من عرفت".