جو رعد لـ "الفجر الفني": فاطمة صدفة وحقيقة.. وأرفض تعدد الزوجات .. وهذا ردي على فارس كرم

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مازال الفنان اللبناني جو رعد، يحصد ثمار نجاح أحدث كليباته والتي حملت عنوان فاطمة، العمل حظي بإعجاب جمهوره وباتوا يتساءلون من هي فاطمة في حياته.



جو رعد حل ضيفاً عبر الفجر الفني، في مقابلة خاصة فتح لنا من خلالها خزائن أسراره، وتحدث معنا عن رأيه في التعدد ومفهوم الزوجة الصالحة برأيه وأعماله المقبلة ورده على تغريدة النجم فارس كرم الخاصة بمن يعلن عن تلقيه لقاح كورونا..





في البداية.. قدمت لنا أغنية جديدة بعنوان "فاطمة".. هل فاطمة شخصية حقيقية في حياتك أم أنها مجرد صدفة؟



فاطمة لها قصة خاصة بحياتي، ولذلك قررت أن أقدم لها أغنية تليق بها وتكون بمثابة تحية وتقدير لها، ولاأستطيع القول سوى بأن فاطمة هي صدفة وحقيقة.





فاطمة عمل فني يرمز إلى البهجة.. حدثنا لماذا تم تأخير طرحه؟



نعم صحيح هو عمل مبهج، وتم تصويره منذ عام كامل، ولم يتسنى لي طرحه بسبب الثورة بلبنان، وبدأت جائحة كورونا بعد ذلك وانفجار مرفأ بيروت، ومازالت الأحداث متتالية واحدة تلو الأخرى والظروف باتت تتطور من سوء لأسوأ، وبالرغم من كل ذلك، لم أتوقع أن يحبه الجمهور بهذا الشكل، وخاصة خارج لبنان، تجاوب مع الأغنية عدد كبير من الجمهور، وأحببت ردود فعلهم جدا، بالرغم من صعوبة الظروف بالعالم العربي أجمعه، ومرور لبنان بأزمة مالية واقتصادية وأمنية، وأرجو من الله أن تنتهي هذه المحنة بخير وسلام.





أعلنت عن اتخاذك للقاح كورونا.. وخرج الفنان فارس كرم منذ أيام وانتقد كل من يأخذ اللقاح ويعلن عن ذلك.. وقال إن عليكم مراعاة العائلات التي لاتمتلك طعام أو مكان بالمستشفيات.. ماردك عليه؟



كامل احترامي للفنان فارس كرم، وكلامه صحيح، لأن بالفعل لبنان يمر بظروف عصيبة، وعلينا أن نراعي شعور كل إنسان محتاج، ولكن ردي عليه يتمثل في أن هذا اللقاح مجاني، وقريباً سيصل إلى لبنان ويكون بإمكان كل العائلات اتخاذه، وهذا اللقاح لاعلاقة له بشخص غني أو فقير، فهو يأتي من الدول، فالأمم المتحدة استطاعت أن توفره للبنان بالمساعدات، وعن تجربتي الشخصية مع هذا اللقاح، أنا لم أقوم بشراءه وتلقيته في المملكة العربية السعودية، وأتوجه بخالص الشكر للمملكة لأنها تعطيه لكل المقيمين بها.





علمنا أنك تعيش حاليا قصة حب وأن زواجك قريباً.. هل هذا صحيح؟



الزواج قسمة ونصيب، وهناك أشياء كثيرة عندما نتحدث عنها لاتتم، ولكن على كل حال، هناك عدد كبير من النجوم لم يكن لهم نصيباً في الزواج، ومنهم أم كلثوم والعندليب وفريد الأطرش، وكل شئ بوقته جميل وراض بكل مايكتبه الله لي.





هل أنت مع فكرة تعدد الزوجات؟



بكل صراحة، أنا ضد فكرة تعدد الزوجات، وأشعر أن الزوجة يجب أن يكون لها كيان خاص، والأبناء لهم حقوق على والديهم، ولايصح أن نكون سببا في مجيئهم للحياة ولانعطيهم أي اهتمام، فنحن كرجال لسنا ملحقين على إمرأة واحدة فكيف إذا كانوا أربعة، وضحك قائلاً "إلا إذا كان الرجل مثل الحاج متولي".





بمناسبة الحديث عن المرأة والحب والزواج.. ماهي مواصفات الزوجة الصالحة من وجهة نظرك؟



الزوجة الصالحة برأيي عليها أن تتحلى بجزء بسيط من الأنانية، نعم عليها أن تكون أنانية في حب نفسها، وعندما يحدث ذلك، تصبح متصالحة أكثر مع ذاتها، وبالتالي ستعطي لزوجها وبيتها أكثر وأكثر، والمرأة الصالحة هي من تقف بجانب زوجها في الشدة والرخاء، وأعتقد أن المرأة العربية، دائما ماتفعل ذلك، النساء العربيات يعيشن ويموتن وهن معطائين لأبنائهن، وتحية كبيرة مني لأمي العظيمة، التي تعبت وضحت في تربيتي، وحتى هذه اللحظة، تعاملني كما لوكان لدي 5 سنوات، فخور بعروبتي وسعيد باللمة العائلية التي تتسم بها الأسر العربية، على سبيل المثال، الحياة بين الأب والأم والأجداد والأحفاد، فأنا عاشق لعاداتنا وتقاليدنا، وهذا على النقيض من حياة الأجانب، التي لاتعني لي أبداً، واستحضرني موقفاً خلال حديثي هذا، عندما كنت مع dancer في تصوير أحد الأعمال، وصادف هذا اليوم عيد ميلاد والدتها، وعندما أرسلت لها باقة ورد، لاحظت أن والدتها سعيدة جداً، وعندما سألتها "أيعقل تكتفي بورد فقط لوالدتك، ردت وقالت نعم لأنني لم أراها منذ عامين، فهذا الأمر لاأحبه أنا أؤمن برضا الله والوالدين.





وأخيراً.. ماهو جديدك خلال الفترة الحالية؟



أتواجد حالياً بالرياض، وأحضر لألبوم خليجي سعودي لبناني، وأحضر لأغنية لبنانية سيتم طرحها قريباً، كما لدي 3 أعمال باللهجة المصرية وأخرى سينغل باللهجة السعودية وسيتم طرحها أولاً ويليها المصرية وأخيرا اللبنانية حتى الانتهاء من الألبوم.