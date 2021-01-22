حبس قاتل شقيقيه 4 أيام على ذمة التحقيقات بكفر الشيخ

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
أمرت النيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ، بحبس "شريف.ظ " 4 أيام علي ذمة التحقيقات لإتهامه بقتل شقيقيه حرقا داخل مسكنهما بقرية إبطو التابعة لمركز دسوق.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقت شرطة النجدة بلاغ يفيد بوجود حريق بالشقة السكنية بقرية إبطو نتج عنها وفاة شخصين وإصابة سيدة، وعلى الفور كلف اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتحري عن الواقعة وأتضح أن هناك شبهة جنائية في الحريق لوجود مادة حارقة وهي البنزين.

وأكدت تحريات المباحث أن المتهم هو شقيق الضحايا وزوج المصابة ويدعي " شريف.م.ف"، وأن الدافع لارتكابه الواقعة، هو اتهام شقيقة له بأنه على علاقة محرمة مع زوجته وأن يعاشرها معاشرة الأزواج، وأن شقيقه عاد من السفر للخارج من أجل قتلة.

وبمواجهته بما أسفرت عنه تحريات فريق البحث، اعترف بالواقعة وتم تحرير المحضر اللازم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كفر الشيخ قتل حبس النيابة

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 20 ساعة

فوز بورتو والداخلية والترسانة وخسارة النصر بالجولة العاشرة

منذ ساعة و 25 دقيقة

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا وخصم برشلونة الجديد

منذ ساعة

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع «الهداف»

منذ نصف ساعة

التحفظ على أدوية مغشوشة ومخدرات بقيمة 6 مليون جنيه بالقليوبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة أسوان بالدوري

منذ أقل من نصف ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

منذ ساعة و 26 دقيقة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يقرر العفو عن نجم الزمالك ويستقر على مشاركته أساسيا أمام أسوان

منذ ساعة و 6 دقيقة

صدمة قوية تضرب ريال مدريد

منذ ساعتين

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ يوم

طبيب الأهلي يكشف الحالة الصحية لثنائي الفريق

منذ ساعتين

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ أقل من ساعتين

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

أب يعاشر نجلته جنسيًا في الإسماعيلية

"فتاة كرداسة".. عاشرها والدها سنة كاملة.. وأختها تكشف علاقتهما

بعد معاشرته "طفلته" عاما كاملا بكرداسة.. النيابة تصدر قرارها حول الواقعة

أب يعاشر نجلته جنسيا أكثر من 20 مرة خلال 6 أشهر بالغربية

3 أعوام في "الحرام".. حل لغز اغتصاب طالبة الشيخ زايد.. "وصديق الأب" كلمة السر

"عنتر السيدة زينب طعنه بمطواة".. تشريح جثة قتيل بقسم الجيزة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:50 م

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

04:50 م

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

04:56 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

10:30 م

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع «الهداف»

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»