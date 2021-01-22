مركز شباب برج العرب يتعادل مع مطروح بالقسم الثالث

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو


تعادل مركز شباب برج العرب سلبيا مع مطروح في إفتتاح مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث.

بهذة النتيجة يرفع مطروح رصيدة لنقطتين ، بينما يحصد شباب برج العرب اول نقطة له بالدوري.

وتختتم مباريات الجولة بثلاث مباريات غدا حيث يواجه مركز شباب الحمام صاحب المركز السادس برصيد 4 نقاط فريق الشرطةصاحب المركز الأخير بدون نقاط.

وعلي مركز شباب الهلال بمطروح يواجه فريق الزهور صاحب المركز الرابع برصيد 7 نقاط فريق المصري السلوم صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وعلي ملعب المصنع الحربي بالأسكندرية تختتم مباريات الجولة حيث يواجه شباب الضبعة صاحب المركز الخامس برصيد 4 نقاط فريق الحرية صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية عشر

1- الحرية 9 نقاط
2- المصري السلوم 7 نقاط
3- الهلال 7 نقاط
4- الزهور 7 نقاط
5- شباب الضبعة 4نقاط
6- م. شباب الحمام 4 نقاط
7- مطروح 2 نقطة
8-م.شباب برج العرب نقطة وحيدة
9- الشرطة بلانقاط

أخبار تهمك

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ ساعة و 11 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 8 ساعات

التحفظ على أدوية مغشوشة ومخدرات بقيمة 6 مليون جنيه بالقليوبية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

فوز بورتو والداخلية والترسانة وخسارة النصر بالجولة العاشرة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ ساعة و 11 دقيقة

طبيب الأهلي يكشف الحالة الصحية لثنائي الفريق

منذ ساعة و نصف

باتشيكو يقرر العفو عن نجم الزمالك ويستقر على مشاركته أساسيا أمام أسوان

منذ 36 دقيقة

صدمة قوية تضرب ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ يوم

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا وخصم برشلونة الجديد

منذ نصف ساعة

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:50 م

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

04:50 م

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

04:56 م

تعرف على نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا وخصم برشلونة الجديد

05:30 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»