مركز شباب برج العرب يتعادل مع مطروح بالقسم الثالث
الجمعة 22/يناير/2021 - 05:34 م
أحمد تيتو
تعادل مركز شباب برج العرب سلبيا مع مطروح في إفتتاح مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث.
بهذة النتيجة يرفع مطروح رصيدة لنقطتين ، بينما يحصد شباب برج العرب اول نقطة له بالدوري.
وتختتم مباريات الجولة بثلاث مباريات غدا حيث يواجه مركز شباب الحمام صاحب المركز السادس برصيد 4 نقاط فريق الشرطةصاحب المركز الأخير بدون نقاط.
وعلي مركز شباب الهلال بمطروح يواجه فريق الزهور صاحب المركز الرابع برصيد 7 نقاط فريق المصري السلوم صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.
وعلي ملعب المصنع الحربي بالأسكندرية تختتم مباريات الجولة حيث يواجه شباب الضبعة صاحب المركز الخامس برصيد 4 نقاط فريق الحرية صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط.
ترتيب المجموعة الثانية عشر
1- الحرية 9 نقاط
2- المصري السلوم 7 نقاط
3- الهلال 7 نقاط
4- الزهور 7 نقاط
5- شباب الضبعة 4نقاط
6- م. شباب الحمام 4 نقاط
7- مطروح 2 نقطة
8-م.شباب برج العرب نقطة وحيدة
9- الشرطة بلانقاط