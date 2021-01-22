كوكاكولا يسقط أمام القناة في القسم الثاني









ودخل فريق كوكاكولا المباراة بتشكيل ضم، محمد علي ميلا، أحمد عبدالمنعم، إيهاب عبدالمحسن، أحمد سعيد بندق، كريم صلاح، محمد عبدالموجود، محمد علاء لالا، باسم عبدالعزيز، حسام زين، محمد عبدالعزيز، إسلام أشرف.









وجلس على مقاعد البدلاء كلا من، أحمد عيد، معتز نجيب، أحمد أبو الخير، جابر سالم، أحمد محمد، حسام سيد، محمد السيد.



ولعب القناة بتشكيل ضم، محمد إبراهيم، محمد مجدى، عمرو سمير، السيد محسن، محمد علي، علي شوقي، إسلام سيد، علاء أحمد، عبدالغفار ممدوح، محمد طارق، وحيد محسن.



وجلس على مقاعد البدلاء كلا من، أحمد عبدالفتاح، محمد أمين، حازم مرسي، احمد علي، محمد يسري، سيلا، عبدالعزيز سعد.



وادار المباراة الحكم أحمد ناجي، محمود زين، محمد صلاح، محمد ناصر .





وسجل أهداف المباراة كلا من، علي شوقي في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، حيث سجل الهدف الثاني لفريق للقناة اللاعب حازم مرسي في الدقيقة 49 .





الفوز رفع رصيد القناة إلى 13 نقطة بالمركز السابع وتوقف كوكاكولا عند 13 نقطة.





ترتيب المجموعة

1- بورتو 22 نقطة



2- الداخلية 17 نقطة

3- منتخب السويس 17 نقطة

4- الترسانة 16 نقطة

5- زد إف سي 14 نقطة

6- كوكاكولا 13 نقطة

7- القناة 13 نقطة

8- بتروجت 12 نقطة

9- المريخ 12 نقطة

10- سرس الليان 12 نقطة

11-السكة11 نقطة

12- الزرقا 11 نقطة

13- النصر 9 نقاط

14- النجوم 8 نقاط

15- جمهورية شبين 7 نقاط

16- طنطا 7 نقاط

انتهت المباراة التي جمعت بين كوكاكولا والقناة، بفوز الأخير بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري القسم الثاني.