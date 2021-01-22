قطار السكة يدهس النصر في القسم الثاني

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
رأفت أمين




حقق فريق السكة الحديد فوزاً مهماً على فريق النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي السكة الحديد في الجولة العاشرة للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والفتاة بدورى القسم الثاني.

دخل فريق السكة الحديد بتشكيل ضم

ابراهيم شعللها في حراسة المرمى والمتولي محمود واحمد سيد حلمي اسامه صبحي وحازم شعيب واحمك حجازي وفتحي مجدي وعبد الله سمير ومحمود السيد واسلام سولاري ومحمد أحمد.

بينما تكون فريق النصر من احمد جمال في حراسة المرمي وأسامه الليبي وحسن حسين واحمد كالوشا وابراهبم صلاح وحسام اشرف وادهم حامد وريمون مانجا وأحمد حسين ومحمد اوشا وحسام جلال .

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم فريق السكة في الدقيقة 17 بهدف اسلام صلاح سولاى وتعادل أحمد حسين للنصر في الدقيقة 23 .

واضاف فريق السكة الحديد الهدف الثاني في الدقيقة 40 من الشوط الثاني من ركلة جزاء سجلها حازم شعيب نتيجة عرقلة عمرو عزت لاعب السكة الحديد.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من احمد العباسي ومحمد احمد عطية بحيرة وعلاء محمد وراضي ممدوح حكم رابع وراقب اللقاء يسري الشبراوي .


ترتيب المجموعة
1- بورتو 22 نقطة
2- الداخلية 17 نقطة
3- منتخب السويس 17 نقطة
4- الترسانة 16 نقطة
5- زد إف سي 14 نقطة
6- كوكاكولا 13 نقطة
7- القناة 13 نقطة
8- بتروجت 12 نقطة
9- المريخ 12 نقطة
10- سرس الليان 12 نقطة
11-السكة11 نقطة
12- الزرقا 11 نقطة
13- النصر 9 نقاط
14- النجوم 8 نقاط
15- جمهورية شبين 7 نقاط
16- طنطا 7 نقاط

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