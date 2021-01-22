موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز أمام نظيره المقاولون العرب، بثلاثية مقابل هدفين، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي استطاع أن يقلب هزيمته بثنائية نظيفة إلى فوز في الشوط الثاني من المباراة أمام المقاولون العرب.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة نظيره بيراميدز، في الدوري المصري الممتاز، قبل العراك المونديالي.

وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي وبيراميدز، يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس والعشرين من شهر يناير الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 لقاءات.

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