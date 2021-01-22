عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
محمد جمال


قال الأرجنتيني رودلفو أروبارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن الأداء في المباراة لا يرتقي لمستوى الفريقين ولم يكن على المستوى المأمول موضحا أن سموحة لعب على الدفاع الكامل ولم ينجح لاعبو بيراميدز في اختراق الدفاع، مع خطأ دفاعي للاعبيه كلفه التعادل وخسارة نقطتين هامتين موضحا أن التعادل نتيجة طبيعية طبقا للأداء الذي قدمه كل فريق.

شدد على أن بيراميدز لم يلعب بالصورة الجيدة المطلوبة وافتقد الشراسة الهجومية المطلوبة في تلك المباريات، والفريق بحاجة إلى التحسن في المباريات في جميع المراكز دفاعا وهجوما.

شدد على أنه من وجهك نظره قرر الدفع بأحمد توفيق في مركز الظهير الأيسر حيث يجيد في اليمين واليسار وهذا لا يقرر مطلقا من طارق طه الظهير الأيسر للفريق، موضحا أن الاحتكاكات البدنية طغت على الأداء الفني خلال المباراة وبالتالي لم تكن هناك خطورة كبيرة أو فرص أكبر.

وحول ما حدث بين القائد عبد الله السعيد والمدافع علي جبر موضحا أنها أمور عادية لرغبة اللاعبين في الفوز وتحقيق الانتصار واللعب بصورة أفضل وطبيعي يكون هناك حديث بين اللاعبين وهذه الأمور في أي فريق خلال التدريبات أو المباريات ولا يجب تضخيمها والكل على قلب رجل واحد ورغبة كل اللاعبين هي الفوز وتحقيق الانتصار.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 23 ساعة

طبيب الأهلي يكشف الحالة الصحية لثنائي الفريق

منذ 34 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ 14 دقيقة

نجم الأهلي السابق يطلق تصريحا مثيرا عن مروان محسن

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يطلب المشاركة في المباريات

منذ ساعة

التحفظ على أدوية مغشوشة ومخدرات بقيمة 6 مليون جنيه بالقليوبية

منذ أقل من ساعتين

صدمة قوية تضرب ريال مدريد

منذ نصف ساعة

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل من أجل المشاركة

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يوجه رسالة خاصة للجهاز الطبي بالزمالك

منذ 34 دقيقة

بانون ممنوع من المشاركة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضغط على نجمه من أجل البقاء

منذ حوالي 4 ساعات

نادر شوقي يكشف مفاجأة عن بواليا والأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار موسيماني يثير غضب نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

صدمة قوية تضرب ريال مدريد

04:32 م

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

10:30 ص

طبيب الأهلي يكشف الحالة الصحية لثنائي الفريق

04:30 م

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»