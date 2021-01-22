الرئاسة اللبنانية تنفي تدخل حزب الله في قرارات "عون" بتشكيل الحكومة

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
عبد الله الميهي
نفى المكتب الإعلامي بقصر رئاسة الجمهورية اللبنانية في بعبدا، كل ما تردد حول موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فيما يخص أزمة تشكيل الحكومة، ومطالبته بالثلث المعطل، مؤكدًا أن ذلك يتردد بقصد التشويه والإيحاء بأن الرئيس عون هو الذي يضع العراقيل في مسيرة التشكيل في وجه الرئيس المكلف.

حزب الله لم يضغط على الرئيس
وشدد القصر الرئاسي، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، على أن رئيس الجمهورية لم يطلب الحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الحكومية العتيدة، مشيرا إلى أن الادعاءات كثرت حول أن رئيس "تكتل لبنان القوى" النائب جبران باسيل يعرقل تشكيل الحكومة، فيما أن الواقع يؤكد أن النائب باسيل لم يتعاط في عملية التشكيل مطلقا، وللتكتل مواقفه السياسية التي يعبر عنها.

وأكد البيان أن "حزب الله"، لم يضغط على رئيس الجمهورية في مسألة تشكيل الحكومة، ولا يتدخل فى أى قرار لرئيس الجمهورية، بما فى ذلك تأليف الحكومة، وللحزب مواقفه السياسية التي يعبر عنها.

اختيار الوزراء ليس حصريا لرئيس الحكومة
وبالنسبة لاختيار الوزراء وتسميتهم وتوزيعهم على الحقائب الوزارية، فإن هذا الأمر ليس حقا حصريا لرئيس الحكومة استناداَ إلى البند الرابع من المادة 53 والبند الثاني من المادة 64 من الدستور، ما يدل على أن للرئيس عون حقا دستوريا بأن يوافق على التشكيلة الحكومية كاملة قبل التوقيع.

وأخيرا أوضح البيان، أنه ليس لرئيس الجمهورية أن يكرر دعوة رئيس الحكومة المكلف إلى الصعود إلى بعبدا، ذلك أن قصر بعبدا لا يزال بانتظار أن يأتيه رئيس الحكومة المكلف بطرح حكومي يراعي معايير التمثيل العادل عملا بأحكام الدستور، في حين أن الظروف ضاغطة جدا على أكثر من صعيد لتأليف الحكومة.

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لبنان عون حزب الله الرئاسة اللبنانية

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