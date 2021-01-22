" بنك الشعب الصيني" يعاقب 16 مؤسسة لرفضهم قبول المدفوعات النقدية

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:05 م
بنك الشعب الصيني
بنك الشعب الصيني
وكالات

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الخميس أنه فرض عقوبات على 16 مؤسسة وتاجرا يرفضون قبول الدفع النقدي في الربع الرابع من عام 2020.

 

وعاقب البنك المركزي 16 مخالفا من بينهم حدائق ومؤسسات خدمة عامة ومواقف سيارات وشركات التأمين، وذلك في إطار حملة ضد رفض الدفع النقدي بدأت في أكتوبر الماضي.

 

وقال البنك المركزي إنه تم تغريم المخالفين ما يتراوح بين 500 يوان (77.28 دولار أمريكي) و500 ألف يوان لوضعهم لافتات "لا يوجد دفع نقدي" أو مجرد رفض قبول المدفوعات نقدًا.

 

وأطلق بنك الشعب الصيني حملته في العام الماضي من أجل حماية الحقوق القانونية للمستهلكين، حيث أن المزيد من المؤسسات التجارية تحولت إلى المعاملات غير النقدية خلال فترة وباء كوفيد-19. ويمكن للمستهلكين الذين يواجهون الرفض عندما يحاولون الدفع نقداً أن يقدموا شكوى إلى السلطات، لأن هذه الممارسات غير قانونية.

 

وذكر بنك الشعب الصيني أنه سيواصل القضاء على الانتهاكات، وتحسين قنوات تقديم الشكاوى والإبلاغ، ومتابعة المعلومات ذات الصلة، وكشف انتهاكات القانون والمعاقبة عليها، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستهلكين بشكل فعال.

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بنك الشعب الصيني الصين الدفع النقدي الاقتصاد الصيني

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