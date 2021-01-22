هبة عبد الغني تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ33 و هكذا كان رد فعلها

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
يارا أحمد



هنأت الفنانة هبة عبد الغني، الفنانة ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 33، واحتفلت بعيد ميلادها بصورة بينهم.

ونشرت هبة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة تجمعها مع ياسمين صبري من كواليس تصوير مسلسل "فرصة تانية"، وعلقت عليها قائلة:"كل سنة وأنتِ طيبة يا ياسمين يا جميلة، أكثر امرأة جميلة وإبجابية وذكية عرفتها على الإطلاق، بحبك".


ومن جانبها ردت الفنانة ياسمين صبري عليها، قائلة:"شكرا هبة الجميلة، وشكرا على كلماتك الرائعة".


وكانت قد تعاونت هبة عبد الغني، مع ياسمين صبري رمضان الماضي، في مسلسل فرصة تانية، الذي تم عرضه عبر شاشات القنوات الفضائية وشارك في بطولته أحمد مجدي، هبة مجدي، آيتن عامر، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، سارة الشامي، عصام السقا، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.
هبة عبد الغني تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ33 و هكذا كان رد فعلها

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