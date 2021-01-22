الأهلي يعود للصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق فوزًا كبيرًا وصعبًا على المقاولون العرب، امس الخميس بنتيجة 3-2 في افتتاح الجولة التاسعة.









وتستكمل باقي مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، بمباراتين اليوم الجمعة بمواجهة سموحة وبيراميدز على ملعب الإسكندرية، ومواجهة طلائع الجيش والإنتاج الحربي على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وتقام المباراتين في الثانية والنصف عصرًا.









ويعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، في حين يحتل الزمالك وصافة الترتيب برصيد 19 نقطة، وله مباراة أمام أسوان غدًا السبت، ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الجدول كاملًا، مباريات اليوم الجمعة، وجاء على النحو التالي:





المركز الأول: الأهلي - برصيد 20 نقطة.

المركز الثاني: الزمالك - برصيد 19 نقطة.

المركز الثالث: الجونة - برصيد 15 نقطة.

المركز الرابع: المصري - برصيد 13 نقطة.

المركز الخامس: مصر المقاصة - برصيد 13 نقطة.

المركز السادس: بيراميدز - برصيد 12 نقطة.

المركز السابع: سيراميكا كليوباترا - برصيد 11 نقاط.

المركز الثامن: إنبي - برصيد 10 نقاط.

المركز التاسع: البنك الأهلي - برصيد 8 نقاط.

المركز العاشر: سموحة - برصيد 8 نقاط.

المركز الحادي عشر: الإتحاد السكندري - برصيد 8 نقاط.

المركز الثاني عشر: المقاولون العرب - برصيد 7 نقاط.

المركز الثالث عشر: غزل المحلة - برصيد 7 نقاط.

المركز الرابع عشر: أسوان - برصيد 7 نقاط.

المركز الخامس عشر: الإسماعيلي - برصيد 6 نقاط.

المركز السادس عشر: وادي دجلة - برصيد 6 نقاط.

المركز السابع عشر: الإنتاج الحربي - برصيد 5 نقاط.

المركز الثامن عشر: طلائع الجيش - برصيد 4 نقاط.



